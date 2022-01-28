Kayak takımlarına atlayıp alışverişe çıktı

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Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası bir vatandaş market alışverişine kayak takımları ile çıktı. Alışverişini yapan vatandaş, kayarak şehir turu attı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında evden markete gitmek isteyen Burak Tanyıldızı, kayak takımlarıyla evden çıktı. Markete kayarak giden Tanyıldızı, alışverişini yaptıktan sonra yine kayarak şehri gezdikten sonra evinin yolunu tuttu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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