Vali Toraman, sosyal medyadan kendisini çaya davet eden enerji çalışanlarını kırmadı

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ’da faaliyet gösteren enerji çalışanlarının sosyal medya üzerinden yaptığı çay davetini kabul ederek kendileri ile bir araya geldi.
Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, kentte faaliyet gösteren enerji çalışanlarının sosyal medya üzerinden yaptığı "Valim, Erzurumlu olduğunuz için karla mücadeleye etmeyi en iyi bilenlerdensiniz ve çayı çok sevdiğinizi biliyoruz. Sizi birlikte limonlu çay içmeye bekliyoruz” demesinin ardından Vali Dr. Toraman, isteklerini kırmayarak Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEİAŞ) 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ2 Transformatör Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanlarla çay içti. Vali Toraman, burada yetkililerden bilgi alarak sorun ve taleplerini dinledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.