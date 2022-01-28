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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ Belediyesi masa tenisi turnuvasında sona gelindi

İHA

Elazığ Belediyesi masa tenisi turnuvasında sona gelindi

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi turnuvası sona eriyor.
Elazığ Belediyesinin kurum ve kuruluşlar arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediği kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi turnuvası sona eriyor. 28 Kasımda 25 takımın katılımıyla Yakup Kılıç Spor Salonunda start alan ve yaklaşık 2 buçuk aydır devam eden masa tenisi turnuvası pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk 16 sırada yer alan takımlar kendi aralarında çift eleme usulüne göre karşı karşıya gelecekler. 30 Ocak Pazar günü saat 13.00’te başlayacak olan müsabakalar saat 20.00’de sona erecek. Ardından ödül töreni düzenlenecek. İlk 3 sırada yer alacak olan takımlar ile turnuvada mücadele eden diğer tüm takımlara Elazığ Belediyesi tarafından çeşitli ödüller takdim edilecek.

"Bu turnuvayı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz"
Elazığ Belediyesi'nin sporun her alanında yer almaya devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Eğitimden kültüre, sanattan spora bir çok alanda aziz şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Sportif alanda futbol, basketbol, voleybol, boks, masa tenisi ve yüzme gibi birçok spor branşında aktif olarak yer almaktayız. Elazığ Belediyesi olarak geride bıraktığımız yıl içerisinde masa tenisi takımlarımızı da faal hale getirerek ulusal liglerde mücadele etmekteyiz. Bu doğrultuda kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın gelişmesine katkı sunmak ve her yaştan insanı spora teşvik etmek amacıyla belediyemiz tarafından organize edilen kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi turnuvasının sonuna geldik. Spor severler tarafından yoğun ilgi gören ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuvamız pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte sona erecek. Turnuvamıza katılım gösteren tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Düzenlediğimiz bu turnuvada da gördük ki masa tenisi sporunu her yaştan bay ve bayan sporcular rahatlıkla yapabilmektedir. Ayrıca uzun yıllar sonra belediyemiz tarafından tekrar organize edilen bu turnuvayı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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