Kar yağışına dayanamayan un değirmeni çöktü

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Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle un değirmeninin çatısı çöktü. Olay da herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.



Olay Maden İlçesinin Bahçedere Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle un değirmeninin çatısı biriken karlar nedeniyle çöktü. Çökme anında un değirmeninde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, değirmende maddi hasar meydana geldi.

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