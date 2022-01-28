Elazığspor transfer engelini aştı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Elazığspor, yaklaşık 3 yıldır devam eden transfer engelini aştı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları´nın maddi desteği ile uzun bir süredir İstanbul´da girişimlerde bulunan Elazığspor Kulüp Başkanı Serkan Çayır ve arkadaşları, transfere engel 53 dosyayı çözüme kavuşturarak, Futbol Federasyonu'ndaki Elazığspor´un transfer engelini kaldırdı. Transfer engelinin kaldırılışı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığspor taraftarlarına duyuruldu. Başkan Şerifoğulları yaptığı duyuruda, "Büyük uğraş ve özveri sonucunda söz verdiğimiz gibi Elazığspor´umuzun transfer tahtasını açtık. Şehrimize ve Elazığspor´umuza hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-01-28 16:57:08



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