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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli askerin hayran bırakan antika koleksiyonu

İHA

Emekli askerin hayran bırakan antika koleksiyonu

Elazığ’da emekli asker Yahya Can’ın 20 yıl içerisinde oluşturduğu antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor.
Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alan 44 yaşındaki Yahya Can, 3 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Elazığ’da yaşamaya başladı. Antika eşyalara çocukluktan beri ilgisi olan Can, özellikle emekliliğinden sonra bu hobisine sıkı sıkı sarılmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca biriktirdiği içerisinde Cumhuriyet dönemine ait paraların da yer aldığı kaset, ünlü ressamlara ait tablolar, tuşlu telefonlar ve çini eşyalar gibi sayısız eseri koleksiyonuna ekledi. Şimdilerde ise birbirinden değerli bu eserleri barındıran Can’ın hayran bırakan antika dükkanı, çevredekilerden büyük ilgi görüyor.
Küçüklükten beri olan bu hobisini sürdürdüğünü dile getiren Yahya Can, “20 yıl askerlikten sonra böyle bir merakımız vardı. TSK’da çalıştığımız zamanlarda da farklı günlerde arkadaşlarla gelen hediyelerden işte kaset, resim, antika içeriği olan birçok ürünle tanıştım. Tabi bunları toplama merakım oluştu belirli bir zaman sonra. Kasetler özellikle bizim gençlik zamanlarımız da Youtube ve benzeri uygulamalar yoktu. Sadece kaset belki radyo o da çekerse. Bunlarla büyüdük ve müzikleri bu şekilde yaşadık. Meslekle beraber mesleğinde getirdiği zorluklar, üzüntüler, acılar, sıla hasreti, anne, baba, eş ve çocuk özlemlerini çeşitli zamanlarda arkadaşlarla beraber oturup bu müzik ziyafetleriyle bir nebzede olsa rahatlatmaya çalıştık. Tabi arkadaşların köylerinden, mahallerinden yöresel halklarından biriktirdiği ürünleri toplamaya merak saldım. Bunu bilen arkadaşlarım da getirdiler. Burada 50 ile 60 yıllık birçok ürüne sahibim çok şükür. Adımız antikacı oldu. Emekli askerim, antikacı olarak tanınıyoruz. Anılarla çok güzel bir nüans yakalıyoruz. Kendi çapımızda toplayabildiğimiz antika içeriği olan ürünleri topladık. Kendimize nezih bir ortam hazırladık. Çayımız, kahvemiz muhabbetimiz var. Açıkçası ticaret amaçlı açılmış bir yer değil ama muhabbet için herkes geliyor” dedi.
Koleksiyonunda Cumhuriyet dönemine ait eserlerin de yer aldığını ifade eden Can, “3 bine yakın kasetimiz mevcut. Bunların yarısından fazlası kendi imkanlarımla aldığım diğerleri de arkadaş ve akrabalarımın hediyeleri şeklinde toplandı. Müslüm Gürses, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Faruk Tınaz ve çok eski sanatçılar var. Bunun yanında ünlü ressamlara ait tablolarımız var. Bunları da sağ olsun çok sevdiğim dostlarımın hediyesi oldu. Çinilerimiz, farklı objelerimiz var. Cumhuriyet tarihine ait madeni paralarımız mevcut. Televizyonlar, radyolar ve Isparta halıları gibi birçok eser var. Bunları görenler çok güzel duygularla ayrılıyorlar, bu da bizler için mutluluk verici bir durum. Bir obje bile insanı geçmişteki yaşantısına götürebilecek bir obje haline gelebiliyor. Çok severek yaptığım bir iş. Allah ömür verdiği sürece, dediğim gibi çok ticari bir şey beklemiyorum beklenti içinde de değilim ama bu işi devam ettireceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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