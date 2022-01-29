Elazığ’da kapalı 160 köy yolu için çalışmalar sürüyor

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 387 köy yolu ulaşıma açılırken 160’ı için çalışmalar sürüyor.

Elazığ’da hafta için etkili olan kar yağışı sonrasında kent genelinde 547 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla şuana kadar 387 köy yolunun açıldığı bildirildi. Kapalı bulunan 160 köy yolunun açılması için yoğun çalışma yapıldığı aktarıldı.

Uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, “Elazığ ve Bingöl çevrelerinde aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dağlık kesimlerinde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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