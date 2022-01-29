Yoldan çıkan otomobil kara saplandı: 3 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak kara saplandı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 23 EH 173 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kara saplandı. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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