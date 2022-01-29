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Uzman estetisyen Dalmış: “Cilt lekelerinden doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz”

İHA

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cilt lekelerinden doğal yöntemlerle kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış: “Cilt lekelerinden doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz”

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cilt lekelerinden doğal yöntemlerle kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Cilde rengini veren melanin pigmentinin bazı durumların etkisiyle normalden daha fazla üretildiğini ve bunun da cildin kendi renginden daha koyu olan lekelerin oluşmasına neden olduğunu ifade etti. Birçok insanın karşılaşabileceği lekelerin oluşumunda güneş hasarı, genetik faktörler, aşırı kimyasal içeren makyaj malzemeleri, sivilceler, sigara, stres, hormonsal değişimler ve bazı hastalıklar gibi çeşitli durumların etkili olduğunu aktaran Dalmış, “Genel olarak korkulacak bir olay olmasa bile cilt lekeleri iyi değerlendirilmelidir. Basit şekilde oluşmuş lekelerden önerdiğimiz bazı doğal yöntemlerin düzenli şekilde uygulanması ile kısa bir zamanda kurtulabiliriz. Neredeyse yarım demet olacak şekildeki maydanoz iyice yıkanır ve doğranır. Daha sonra büyük parçalar halinde 10dk boyunca kaynar suyun içerisinde bekletilir. Soğuduktan sonra bir limonun suyu sıkılarak karıştırılır ve her gün cilt temizliği yapıldıktan sonra cilde bir pamuk yardımı ile uygulanır. İstenildiği takdirde bu karışımın üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt eklenerek haftada iki kez maske şeklinde de cilde uygulanabilir. Uyguladıktan sonra 10 dakika bekletilir ve ılık suyla iyice durulanır. Karbonatlı maske, burada 1 çay kaşığı karbonat ile bir yemek kaşığı yoğurt homojen hale gelinceye değin karıştırılır. Elde edilen karışım cilde ufak ufak masajlar yapılarak uygulanır ve 15dk bekletildikten sonra ılık su yardımı ile iyice arındırılır Zerdeçal maskesi, aynı ölçülerde zerdeçal, süt, limon, yoğurt ve Hindistan cevizi yağı 1 yemek kaşığı olacak şekilde bir kap içerisinde macun kıvamını alıncaya kadar karıştırılır. Temiz cilde masaj yapılarak uygulanır ve 15 dakika bekletildikten sonra yıkanır. İyi bir sonuç için düzenli olarak haftada 1 ya da 2 kez yapılabilir. Güllü kil maskesi, bir adet gülün taç yaprakları 78 dakika kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra elde edilen gül suyu soğumaya bırakılır. 100 gram kil ile 1 çay kaşığı bal soğuyan suya ilave edilerek homojen oluncaya kadar karıştırılır. Ortaya çıkan bu maske cilde masaj yapılarak uygulanır ve yarım saat bekletildikten sonra ılık suyla durulanır. Salatalık maskesi, öncelikle bir patates ile salatalığın çeyrek dilimleri alınarak rendelenir ve iyice sıkılarak suyu bir kap içerisinde toplanır. Üzerine çeyrek limonun suyu ilave edilir ve 1 çorba kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı bal da bu sıvı karışımına eklenir. Daha sonra ise başka bir kap içerisinde iyice çırpılmış olan yumurta akıda konularak karışım macun haline gelinceye dek karıştırılır. Masaj yaparak cilde sürülür ve 15 dakika bekletildikten sonra ılık su yardımı ile ciltten iyice arındırılır. Bu uygulamaların yetersiz kaldığı durumlarda mutlaka bir estetisyenden yardım alınmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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