Elazığspor’un transfer yasağını kaldırması Malatya’yı da sevindirdi

Elazığspor’un iki buçuk yıl sonra transfer tahtasını açması Elazığlı futbolseverler gibi ezeli rakibi Malatyaspor taraftarlarını da mutlu etti.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve uzun yıllar sonra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın büyük destekleriyle transfer tahtasını açan Elazığspor, şehirde adeta bayram havası oluşturdu. Ülke futbolunun önemli yapı taşlarından olan bordobeyazlı ekibin, profesyonel liglere tutunma adına kaçınılmaz olan transfer tahtasıyla birlikte kadrosuna en az 10 takviye yapması bekleniyor. İlk olarak eski futbolcusu Mesut Saray, kaleci Hakan Canbazoğlu ve ön libero Yağızcan Erdem’i renklerine bağlayan Elazığspor, transferleri kısa sürede tamamlamanın planlarını yapıyor. Bordobeyazlılar’ın transfer tahtasını açması komşu kent Malatya’da da memnuniyetle karşılandı. Ezeli rakip, ebedi dost olan iki camianın son yıllarda artan dostlukları Elazığspor’un transfer tahtasını açmasıyla bir kez daha pekişti. Derebeyleri Taraftar Grubu’ndan yapılan paylaşımda, “Komşu kent takımı Elazığspor Kulübü’nün transfer tahtasının açılması bizleri mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederiz. Tatlı rekabetlerde buluşmak dileğiyle” ifadeleri kullanıldı.

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