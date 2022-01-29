Elazığspor’da Sportif Direktörlük görevine Tutaş getirildi

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Elazığspor, Sportif Direktörlük görevine UEFA ProLisans sahibi Elazığlı çalıştırıcı Alaattin Tutaş’ı getirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve transfer yasağını kaldırarak kadrosuna takviyeler yapmaya başlayan Elazığspor’da, sportif direktörlük görevine Alaattin Tutaş getirildi. Uzun yıllar Elazığspor’da forma giydikten sonra antrenörlük kariyerine de BordoBeyazlı camiada başlayan Tutaş, Elazığ Belediyespor ile Viranşehir Belediyespor’da da teknik direktörlük yaptı. 1695 Elazığ doğumlu olan Alaattin Tutaş, UEFA Pro Lisans sahibi.

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