Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde vatandaşlar, kardan dolayı kapalı olan köy yollarını kendi imkanlarıyla açarak, ekiplere yardımcı oldu.

Kar yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösterdi. İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için canla başla köy yollarını açmaya çalışırken köy sakinleri de ekiplere yardımcı olmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Arıcak'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yoğunbilek köyünde vatandaşlar, kardan dolayı günlerdir kapalı olan yolları kendi imkanlarıyla açmak için çalışmalara başladı. Köy sakinleri traktöre taktıkları küreme aparatı ile yolları açarken, bazıları ise ellerinde küreklerle yardım etti.

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