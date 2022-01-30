Polis yaban ve sokak hayvanları unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da polisler kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları besleyip doğaya yiyecek bıraktı.

Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis ekipleri havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesinde görevli polisler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma sıkıntı yaşayan yaban hayvanlarına yönelik ağaç dallarına meyveler asıp, sokak köpeklerine mama bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.