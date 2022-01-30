Aliye, Ukrayna’da şampiyon oldu

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Ukrayna’da yapılan Badminton Olimpiyat eleme puan turnuvasında Türkiye’yi temsil eden 4 sporcu arasında yer alan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Aliye Demirbağ, turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve olimpiyat yolunda önemli bir zafer kazandı.

2630 Ocak tarihleri arası Ukrayna’da düzenlenen Badminton Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası’na Türkiye’yi temsilen 4 sporcu katıldı. Turnuvaya Elazığ Belediyespor Kulübü adına katılan başarılı sporcu Aliye Demirbağ, şampiyonluğa ulaşarak 2024 Paris Olimpiyatları yolunda önemli bir yol kat etti. Çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri’nden Jennie Gai’yi 21, yarı finalde ise Ukrayna’dan Maria Ulitina’yı 20’lık setlerle yenen Aliye, final maçında Kanadalı Wen Yu Zhang ile karşı karşıya geldi. Rakibini 20’lık skorla yenen Aliye, organizasyonu şampiyonlukla tamamladı.

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