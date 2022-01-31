Elazığ’da 6 katlı binada korkutan yangın, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Elazığ’da 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler 3 binanın daha çatısına sıçrarken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 3 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri çalışma başlatırken, yangın ve alevler kentin birçok noktasından görüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.