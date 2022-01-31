Elazığ'da çatı yangını korkuttu

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Gece yarısı Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerindeki 6 kitlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 5 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-01-31 04:51:01



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