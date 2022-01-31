Dermatoloji Uzmanı Dr. Coşkuner: “Cüzzamda erken tanı ve tedavi çok önemlidir”

Cüzzamda erken tanının çok önemli olduğunu belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ayşen Sağdıç Coşkuner, “Cüzzamı ülkemizde az sayıda görmekteyiz. Az görülmesine rağmen cüzzam hastalığı kalıcı sakatlıklar ve körlük gibi çok ciddi komplikasyonlara sebep olduğu için farkındalık günü önemlidir” dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşen Sağdıç Coşkuner, Dünya Cüzzam Günü kapsamında, cüzzamla ilgili bilgi verdi.



“Solunum yoluyla bulaşır”

Cüzzamın kronik ilerleyici bir bakteriyel enfeksiyon olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ayşen Sağdıç Coşkuner, “Myco bakterium leprae adlı bakterinin sebep olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Bulaşıcı bir hastalıktır ama pandemi yapmaz. Uzun süreli temas gerekir. Cüzzam solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Cinsel yolla veya tokalaşmayla bulaşan bir hastalık değildir. Cüzzamda önemli olan tanın çok erken konulmasıdır. Erken tanı ve tedavi ile ilerlemesini durdurabiliriz” dedi.



“Erken tanı tanı ve tedavi çok önemlidir”

Cüzzamın ilerlemesi durumunda sakatlık ve körlüğe kadar gidebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Sağdıç “Cüzzam özellikle deriyi, gözü, kemikleri, testisi ve peleferik sinirleri tutan bir hastalıktır. İlk belirtisi ellerde uyuşma ve duyu kaybıdır. Bu yüzden pençe eli dahi oluşabilir, sakatlıklara neden olabilir. Aslında tedavisinde antibiyotik uyguluyoruz. Burada önemli olan farkına varabilmek. Çünkü kuluçka süresi uzundur. Kişi, yıllarca hasta olmasına rağmen belirti göstermeden, gizli olarak mikrobu vücudunda klinik vermeden taşıyabilir. O yüzden erken tanı ve tedavi çok önemlidir” şeklinde konuştu.



“Ülkemizde az görülen bir hastalıktır”

Erken tanıda deri bulgularının ön plana çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Sağdıç, “Hipopigmentler, renksiz lekelenmeler, saç, kaş, kirpikler dökülme kemiklerin tutulumu, kas güçsüzlüğü, uyuşukluk, ellerde hissizlik gibi belirtilerle kişi kliniğe başvurabilir. Ülkemizde az görülen bir hastalıktır. Cüzzam daha çok az gelişmiş ülkelerde, çok kalabalık, yaşam koşulları kısıtlı ülkelerde daha çok görülmektedir. Ülkemizde az sayıda görmekteyiz. Az görülmesine rağmen cüzzam lebra hastalığı kalıcı sakatlıklar, körlük gibi çok ciddi komplikasyonlara sebep olduğu için farkındalık günü de önemlidir. Cüzzam tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi ve takibi Türkiye’de düzenli bir şekilde yapılmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.