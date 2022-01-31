Elazığ’da hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Elazığ’da bir iş yerinin deposundan elektrik malzemesi çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir iş yerinin deposundan elektrik malzemeleri çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmada, olayın şüphelisinin O.D. (31) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.D., adliyeye sevk edildi.

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