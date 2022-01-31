Elazığspor, Osmaniyespor hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftası’nda evinde oynayacağı Osmaniyespor FK maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor, cumartesi günü oynayacağı Osmaniyespor FK maçı hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla başladı.

Artvin Hopaspor maçında süre alan futbolcular rejenerasyon çalışmasına tabi tutulurken, diğer futbolcular ise dayanıklılık ve taktik çalıştı. Elazığspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.