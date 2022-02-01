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Elazığlı döner ustasının hayatı, “Tako, Rako, Riko” ile değişti, onlarca ülke gezdi

İHA

Elazığlı döner ustasının hayatı, “Tako, Rako, Riko” ile değişti, onlarca ülke gezdi

Kolombiya’da seyyar dönercilik yaparken bir Youtuberin çektiği videoda söylediği “Tako Rako Riko” sloganıyla ünlenen Elazığlı Dönerci Ustası Fuat’ın hayatı videonun sosyal medyada paylaşması üzerine değişti. Bir anda ünlenen Fuat usta, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar olmak üzere onlarca ülke gezdi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde lokanta işi ile uğraşan ve internetten izlediği Kolombiya belgeselinden etkilen Fuat Güler, Kolombiya'ya gitti. Kolombiya'da sokakta kendine ait seyyar tezgahı ile döner satışı yaparken söylediği 'Tako Rako Riko' sloganıyla tanınan Elazığlı dönerci ustası Fuat'ın hayatı, tanıştığı Türk Youtuber tarafından çekilen video değişti. İnternette milyonlarca kişi tarafından izlenen Fuat usta kendine özgü mizahı ile adeta izleyenleri hayran bırakıyor. 'Tako Rako Riko' sloganıyla ünlenen dönerci ustası Fuat, birçok ülke gezmeye devam ediyor. Irak, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar gibi ülkelerde dönercilik yapan Fuat usta, Kolombiya’daki hayat hikayesinin paylaşıldığı videoda toplumun her kesiminin ilgi odağı oldu.

"Memleketi Elazığ'a gelen dönerci ustası Fuat büyük ilgi ile karşılaştı"
Televizyonda yayınlanan bir programda Kolombiya'yı gördüğünü ve gitmeye karar verdiğini ifade eden 48 yaşındaki Fuat Güler, “Televizyon izlerken baktım Kolombiya programı çıktı. Birinci gün izledim ikinci gün oğluma bu programı bana internetten açmasını istedim. 3 gün üst üste Kolombiya’yı izledim. Ondan sonra Kolombiya’ya gitmeye karar verdim. Oğlum bana Kolombiya’ya gitme aç ülkedir, orada para yok dedi. Bende oğluma ben seni dinlemeyeceğim kesinlikle gideceğim dedim. Bilet parası 14 bin TL dediler, bende kaç TL olursa olsun alacağımı söyledim. Kafaya koydum biletimi aldım, Kolombiya’ya gittim. Kolombiya’ya indim, bir otelde de 4 günlük rezervasyon yaptırdım. Daha sonra sanayiye gittim. Zaten malzemeleri, döner ocağı, çatal, bıçak hepsini Elazığ’dan aldım. 80 kilo malzemeyle Kolombiya’ya gittim. Sanayi’de döner ocağını kalemle çizdim, sonra internetten de gösterdim. Var mı diye sordum, adam var dedi. Vücut dili ile anlaşmaya başladık. Atölyenin içinde bu döner arabasından yapmasını istedim. 2 bin dolar karşılığında bana döner ocağı arabası yaptı. Döner ocağımı tablanın üzerine bıraktım çok güzel bir yerde muazzam bir iş yapıyordum. Günlük 30 ile 40 kilo arasında tavuk satıyordum" ifadelerini kullandı.

Sloganı ve video hakkında bilgi veren Güler, "'Tako, Rako, Riko' mesela benim köyümde soruyor birisi, Fuat ne yapıyorsun diye bizde diyoruz ki, tak rak işte dünya hali. Oradan aklıma geldi. Bende 'Tako, Rako, Riko' dedim. Birde annen ve babam ölür yalnız kalırsın bir yerlere gidersin ya onun içinde 'ana öldü baba öldü, Allah vurdu buraya attı' bu şekilde işte aklımdan geçti sloganı kullandım. Gelip videomu çektiler. Daha sonra videoyu sosyal medyaya atmışlar. Telefon numaramı bırakalım mı dediler bende bir şey bilmediğim için bırakırsan bırak dedim. Bir gün sonra beni arayan arayana. Dünyanın neresinde bir Türk ve Elazığlı varsa beni arıyor. Amerika, İngiltere, Hollanda, Fransa ve birçok ülkeden arıyorlar. Nasıl gittin Kolombiya’ya 'Tako, Rako, Riko' ile 'ana öldü baba öldü Allah vurdu buraya attı' dedim. Bu ne demektir ondan sonra aldı yürüdü. Katar, Libya, Dubai, Kore, İran, Irak, Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, Rusya ve aklıma gelmeyen birçok yere gittim. Türkiye’ye geldim havalimanına iner inmez biri fotoğraf çekti, sonra ilerledikçe birileri daha fotoğraf çekmek istedi. Sonra tanıyanlar 'Tako Rako Riko' diyen sen misin diyorlar. Beni izlediklerini söylediler" diye konuştu.

Kolombiya'da Dönerci Fuat ustayı çektiğini ve videonun büyük bir ilgi gördüğünü anlatan Youtuber İbrahim Hayta, “Dünya turuna çıkmadan önce evimi, arabamı her şeyimi satıp bu yola çıktım. Elimde az miktarda bir parayla uçak bileti alarak ve cebime koyduğum 100 dolarla dünya turu maceram başladı. Beni candan alan nokta Kolombiya ziyaretim oldu. Orada ünlü fenomen dönerci Fuat usta ile tanışma imkanım oldu. Fuat abi gerçekten çok şahane ve doğal bir insan onunla video yaptıktan sonra insanlar bizleri daha çok tanımaya başladı. Şuan Elazığ’a geldik burası çok güzel. İnsanlar burada Fuat abi ve bizi tanıyor, buda bizi mutlu ediyor. Fuat abi ile birlikte geldik. Havalimanına iner inmez herkes bizi tanımaya başladı. Bizi gören herkes 'Tako Rako Riko' diye sesleniyordu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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