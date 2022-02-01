Fırat Üniversitesi Türkiye’de en başarılı 15’inci üniversite oldu

Fırat Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı'nın hazırladığı “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” sıralamasında 15’inci, dünyada ise bin 147’nci sırada yer aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitelerin 20212022 genel sıralaması belli oldu. 20202021 döneminde dünyada bin 200’de Türkiye’de ise 18'inci sırada yer alan Fırat Üniversitesi, 20212022 döneminde dünya sıralamasında bin 147’nci sıraya, Türkiye’de ise 15’inci, devlet üniversiteleri arasında ise 13'üncü sıraya yerleşerek geçen yıla oranla başarı sırasını yükseltti.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bu başarıdan ötürü başta akademisyenler olmak üzere tüm personellerini kutlayarak, araştırma üniversitesi olan Fırat Üniversitesi'nin her geçen gün başarı sırasını arttırdığını, hedeflerinin ise sürekli dünyada ilk bin üniversite arasında yer almak olduğunu belirtti.

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştiriyor ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

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