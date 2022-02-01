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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da METE-DER kuruldu

İHA

Elazığ’da METE-DER kuruldu

Elazığ’da Mesleki ve Teknik Eğitimi Yaygınlaştırma Derneği (METEDER) kurularak faaliyete geçti.
Elazığ'da METEDER kuruldu. Dernek, Mesleki ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyor.

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