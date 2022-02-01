İyilik hareketi KAYED 10 yaşında

Elazığ'da 2012 yılında kan bağışı ve bilincini oluşturmak için kurulan Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYED) 10 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Toplumda kan bağışı bilinci oluşturmak ve kan bağışçısı arayanlara acil durumlarda yardımcı olmak amacıyla 2012 yılında Elazığ’da kurulan KAYED 10 yıldır faaliyet gösteriyor. 'İnsana kan buluyoruz, topluma kan veriyoruz' sloganı ile hareket ettiklerini dile getiren KAYED Genel Başkanı Murat Özekinci, "Bugün tam olarak 10 yıl oldu, iyilik adına atılan küçük bir adım kocaman oldu. 10 yaşında olan KAYED, 7 kurucunun bir araya gelmesiyle başladı, bugün 81 ilde, hatta Türkiye dışında birçok ülkede gönüllüsü olan bir sevgi yumağı oldu. Hasta ve hasta yakınlarının zor zamanlarında yanlarında olan, aradıkları kan bağışçısını bir an önce bulunmasında yardımcı olan KAYED, bu yönüyle sağlık alanındaki çalışmaların öncüsü olmuştur. KAYED'in vizyon ve misyon yüklü, anlamlı projesi olan KAYED Kitap Atölyesi ise topluma manevi kan takviyesi yapan ve birçok sivil toplum kuruluşu ve kurumlara projelerde ilham kaynağı olmuştur. ‘İnsana kan buluyoruz, topluma kan veriyoruz’ sloganı ile hareket eden KAYED üyeleri ve gönüllüleri olarak 10 yaşında olan derneğimiz ile gururluyuz, mutluyuz ve gelecek adına, insanlık adına umutluyuz. KAYED gönüllüleri için bir iyilik hareketi olduğu kadar, dava bilincinin aşılandığı nice 10 yıllar diliyorum" dedi.

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