Elazığ amatörü 3. kez ertelendi

Elazığ'da şehir genelinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışından dolayı oynanması gereken amatör maçlar üçüncü kez ertelendi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi 10. hafta, U18 Ligi 1. hafta ve U14 Ligi 2. hafta maçları şehirde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üçüncü kez ertelendi. Konuya ilişkin olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında sahalarımızın futbola elverişsiz olması nedeniyle 56 Şubat 2022 tarihleri arasında oynanması gereken futbol müsabakaları ertelenmiştir" denildi.

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