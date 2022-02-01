Elazığ’da patlayan boru nedeni ile evleri su bastı

Elazığ’da patlayan boru nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Karşıyaka Mahallesi'nde su şebekesinin borusu patladı. Basınçla birlikte su, asfaltın altından çıkarak, mahalleye doldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Sokaktaki bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su basması nedeniyle vatandaşlar da evlerine dolan suyu tahliye için çaba harcadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler patlayan boruya müdahale etti.

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