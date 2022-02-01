Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da bir apartmanın çatısındaki buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 2 hafta önce başlayıp etkisini yitiren kar sonrasında sıcaklıkların artmasıyla buzlar da erimeye başladı. Abdullahpaşa Mahallesinden kent merkezine sefer yapan bir minibüsün üzerine, Yeni Mahalle Kalkan Sokak'tan geçtiği sırada apartmanın çatısından buz kütlesi düştü. Düşme nedeniyle minibüsün ön camı çatlarken olayda yaralanan olmadı. Sürücü ve minibüsteki yolcular şaşkınlık yaşarken, buz kütlesinin düştüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-01 21:58:38



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