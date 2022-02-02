Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kar yağışının yoğun olarak kendini gösterdiği yüksek kesimlerinde yemleme faaliyeti yürütüldü. Ekipler, farklı bölgelere yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarının karşılanması için 200 kilogram buğday bıraktı.

Yem bırakma faaliyetlerinin aralıklarla süreceği bildirildi.

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