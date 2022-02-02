Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçının tarihi belli oldu

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Ertelenen Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçı 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’de oynanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ'da etkili olan kar yağışından dolayı ertelenen Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçının yeni tarihi netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, erteleme maçının 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’de Doğukent Stadı'nda oynanacağı bildirildi. 23. hafta maçında 19 Şubat Cumartesi günü 1954 Kelkit Belediyespor’u ağırlayacak olan Elazığspor, hemen ardından çarşamba günü Başkent Gözgözler Akademi FK’yı konuk edecek ve pazar günü Çatalcaspor deplasmanına gidecek.

Bordobeyazlı ekibini maç takvimine göre bir hafta içinde 3 maç bekliyor.

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