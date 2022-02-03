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Elazığspor, 10 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

İHA

Elazığspor, 10 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

TFF 3. Lig'de 10 haftadır galibiyete hasret olan Elazığspor, yeni transferleriyle çıkacağı ilk maçta şanssızlığını kırmayı hedefliyor.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor, 21. hafta maçında Osmaniyespor FK’yı ağırlayacak. Ligde son galibiyetini 9. haftada Kahta 02 Spor karşısında 10’lık skorla alan bordobeyazlı ekip, o tarihten sonra galibiyet yüzü göremedi. Sırasıyla Nevşehir Belediyespor, F. Erbaaspor, Batman Petrolspor, Arnavutköy Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Fatsa Belediyespor, Bergama Belediyespor ve Artvin Hopaspor’a yenilen Elazığspor, bu süreçte Hendekspor ve Belediye Kütahyaspor’la berabere kaldı.
Ligde 10 haftadır galibiyete hasret olan Cafer Aydın’ın talebeleri, kötü gidişata son vermek adına cumartesi günü Osmaniyespor karşısına çıkacak. Yeni transferlerinin lisansını çıkaran bordobeyazlı ekipte tek hedef galibiyet.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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