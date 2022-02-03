Elazığ TSO Başkanı Arslan KGF Başkanı Özegen ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ TSO Başkanı Arslan KGF Başkanı Özegen ile bir araya geldi

İHA

Elazığ TSO Başkanı Arslan KGF Başkanı Özegen ile bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan destek paketi hakkında istişarelerde bulundu.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen’i makamında ziyaret ederek Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan destek paketi hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Özeğen, iş dünyasına yönelik üç ayrı başlık altında kullandırılacak olan 60 milyar lira destek paketi hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, geçmiş dönemde olduğu gibi Elazığ iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan KGF desteğinin iş dünyası için çok değerli olduğunu ifade eden Elazığ TSO Başkanı Arslan, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan 60 milyarlık kredi kefalet paketinin üç ayrı kategoride verileceğini belirten KGF Başkanımız Özeğen, iş dünyamız için çok önemli bir sürecin başlatılmış olduğunu ifade etmiştir. Ziyaretimiz nedeniyle sıcak karşılamaları ve detaylı bilgi paylaşımları nedeniyle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sürecin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen de “Bizler de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir destek paketini iş dünyamızın hizmetine sunuyoruz. Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım üretim istihdam ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Elazığ’da evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü
YEREL HABERLER Elazığ’da evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü
Elazığspor, 10 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Elazığspor, 10 maçlık galibiyet hasretini bitirmek ...
Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına ...
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Elazığspor’da yeni transferlerin lisansı çıktı
YEREL HABERLER Elazığspor’da yeni transferlerin lisansı çıktı
Sivrice'de kar birikintileri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Sivrice'de kar birikintileri kamyonlarla ilçe dışına ...
Dağ keçileri karayoluna indi
YEREL HABERLER Dağ keçileri karayoluna indi
Depremin merkez üssü Sivrice’de kaymakamlık, esnafı yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Sivrice’de kaymakamlık, esnafı ...
Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu
YEREL HABERLER Evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin ...
Elazığspor - Osmaniyespor maç biletleri satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Elazığspor - Osmaniyespor maç biletleri satışa ...
Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçının tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçının ...
Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı
Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar ...
Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı
Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Tavşan Adası'nın uzun kulaklı sakinleri jandarma tarafından besleniyor
YEREL HABERLER Tavşan Adası'nın uzun kulaklı sakinleri jandarma ...
Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı
Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar ...
Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar ...
Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü
Elazığ’da patlayan boru nedeni ile evleri su bastı
YEREL HABERLER Elazığ’da patlayan boru nedeni ile evleri su bastı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.