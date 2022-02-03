Elazığ Basketbol Kulübü 9’da 9 yaptı

Elazığ Basketbol Kulübü, erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediye’yi 7972 yendi.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden ve namağlup şampiyonluğu garantileyen Elazığ Basketbol Kulübü, 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediyeyi de mağlup etti. Giresun 19 Eylül Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk devreyi 4136 önde tamamlayan Elazığ ekibi, maçı 7972 kazanarak 9’da 9 yaptı. Elazığ Basketbol Kulübü'nde Selin Öztekin ve Betül Güleç 23, Zeynep Şahin 18, Nuran Çoban 15 sayı ile çift hanelere ulaştı. Bordobeyazlılar normal sezonun son hafta maçında Toroslar Belediye ile karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.