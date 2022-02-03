Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Elazığ'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.Ş. ve R.Y. tutuklandı, F.N.Ş. ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-03 19:09:06



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