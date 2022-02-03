Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Elazığ'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.Ş. ve R.Y. tutuklandı, F.N.Ş. ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-02-03 19:09:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.