Kazakistanlı öğrencilerden Rektör Göktaş ile bir araya geldi

Kazakistanlı 30 öğrenci, Fırat Üniversitesi’ni (FÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Filoloji ve Çok Dilli Bilim Verme Enstitüsü’nün Kazak Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı ile Sanat Tarihi Bölümlerinde okuyan 30 Kazakistan uyruklu öğrenci, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde staj yapmak için FÜ’ye geldi. Öğrencileri Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş makamında ağırladı. Kazakistanlı öğrenciler Rektör Prof. Dr. Göktaş’a ziyaretleri sırasında yöresel müzik aletleri olan Dombra ile çeşitli eserler seslendirerek, Kazakistan’a ait çapan giysisini Göktaş’a giydirdi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yabancı uyruklu öğrencilere Fırat Üniversitesi hakkında bilgiler vererek geçmişten bugüne her iki ülkenin iyi bir iletişim kurduğunu söyledi.

Yabancı uyruklu öğrenciler ise FÜ’nün uluslararası alanlardaki başarısını duydukları için tercih etiklerini belirtti.

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