Elazığ İl Özel İdare, Ormanspor karşısında

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor’u ağırlayacak.

Bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan ve son sırada bulunan Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor’u konuk edecek. 5 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak olan maça İl Özel İdare Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Elazığ İl Özel İdare bu maç öncesi 17 puanla ligde son sırada bulunurken, başkent ekibi ise 28 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

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