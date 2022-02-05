Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı

Elazığ’da tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayan ve ilacı biten hastanın imdadına jandarma koştu. Kapanan noktaya kadar araç ile gidebilen ekipler, ilaç dolu poşeti drone ile hastaya ulaştırdı.

Sivrice ilçesi Güney köyüne bağlı mezrada yaşayan bir vatandaş, tipinin yolu kapattığını ve ilacının bittiği bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İlaçları temin eden ekipler, tipinin kapattığı yere kadar araçlarıyla gidebildi. Ardından ekipler, ilaçları poşete koydu ve yanlarına getirdikleri drone'a bağladı. Drone ile götürülen ilaçlar, hastanın tarif ettiği noktaya indirildi. Drone'den ipi keserek ilaçlarını alan hasta vatandaş, ekiplere teşekkür maiyetinde el salladı.

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