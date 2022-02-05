TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 - Osmaniyespor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup’un 21. haftasında Elazığspor, sahasında Osmaniyespor’la 00 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Kerem Yükünç xx, Ozan Bekar xx

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yüksel Kayaalp xx, Muhammed Düzgüner xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Salih Polatdemir x (Muhammed Umut dk. 59 x), Mesut Saray xx, Hasan Ekici xx, Yağızcan Erdem x (Fırat dk. 68 x), İzzet Topatar xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Görkem dk. 86 ?), Yusuf Ensar Poyrazlı xx

Osmaniyespor: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx (Mete dk. 90+5 ?), Mehmet Sefa Etöz xx, Burak Temir xx (Alper dk. 85), Ali Sinan Gayla xx (Ali Mevran dk. 90+5), Nureddin Ersoy xx (Fatih dk. 85 ?), Mustafa Acar xx, Kadir Mert Örentepe xx, Emrah Öztürk xx, Mehmet Tolunay Gül xx, Umut Koray Öz xx (Ahmet Hakan dk. 67 x)

Sarı Kartlar: Salih, Muhammed Umut, Yusuf Ensar (Elazığspor), Yağızcan, Nureddin, Mehmet Tolunay (Osmaniyespor)

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