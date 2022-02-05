KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 - Ormanspor: 101

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı maçta Ormanspor’a 10166 mağlup oldu.

İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maç baştan sona başkent ekibinin üstünlüğü ile geçildi. İlk periyodu 2813, ikinci periyodu 5334 ve üçüncü periyodu 7749 önde tamamlayan Ormanspor, salondan da 10166’lık farklı galibiyetle ayrılmasını bildi. Başkent ekibinde Sevgi Uzun kaydettiği 46 sayıyla galibiyette büyük rol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Nur Nihan Dabakoğlu ile Melike Yalçınkaya’nın 30’ar sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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