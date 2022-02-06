BAL: Elazığ Yolspor: 0 - D. Fırat Üniversitesi: 2

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 10. Haftası’nda D. Fırat Üniversitesi, Elazığ derbisinde karşılaştığı Elazığ Yolspor’u 20 yenerek zirvede puan farkını açtı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta sezonun ikinci yarısı başladı. 10. Hafta maçında Elazığ Yolspor’la karşılaşan D. Fırat Üniversitesi, rakibini 20 mağlup etti. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan BordoBeyazlılar, 57. dakikada Mehmet Bayram’la 10 öne geçti. Mücadelenin 90. Dakikasında Fırat Üniversitesi Umutcan Gökdemir’le bir gol daha buldu ve sahadan 20’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 22’ye yükselten D. Fırat Üniversitesi zirvede puan farkını açarken, Elazığ Yolspor 15 puanda kaldı. Grubun bir diğer Elazığ takımı Kovancılarspor ise deplasmanda karşılaştığı Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i deplasmanda 30 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.