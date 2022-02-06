Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi: 3 - Mardin Gençlikspor: 0

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Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde konuk ettiği Mardin Gençlikspor’u 30 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’un 12. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Mardin Gençlikspor’u ağırladı. Geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi yakından ilgilendiren maçta deplasmanda karşılaştığı 1955 Batman Belediye’ye 30 yenilen mavibeyazlı ekip, Mardin Gençlikspor’u evinde 30 yenerek moral buldu. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta Elazığ Belediyesi Voleybol’a galibiyeti getiren setler; 2515, 2519 ve 2515 şeklinde konuştu. Elazığ Belediyesi Voleybol bu galibiyetle puanını 26’ya yükseltti.

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