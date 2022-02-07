Ukrayna'dan şampiyon olarak dönen milli badmintoncu Aliye'nin hedefi olimpiyatlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ'da milli badmintoncu Aliye Demirbağ (24), olimpiyat kotası veren, Kiev'de düzenlenen Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası'nda birincilik elde etti. Demirbaş, "Hedefimiz; dünya ve Avrupa şampiyonasından sonra 2024 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Aliye Demirbağ, 10 yaşında beden eğitimi öğretmeni sayesinde badminton ile tanıştı. Ailesinin de desteğiyle çalışmaya başlayan Demirbağ, ilk derecesini 11 yaşında elde etti. 13 yaş altı Türkiye şampiyonasında 3'üncülük elde ederek milli takıma seçilen Demirbağ, hem yurt içinde hem de yurt dışında 100'ün üzerinde kupa ve madalya kazandı. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası'na katılan Demirbaş, birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

'DÜNYA KLASMANINDA ÇOK İYİ BİR YERE YERLEŞTİM'

2,5 yıldır Elazığ Belediyesispor Kulübü´nün formasını terleten milli badmintoncu Demirbağ, bu sporla ortaokulda yapılan seçmeler sonucu tanıştığını belirterek şunları söyledi:

"Daha sonra da şu an çalıştığım milli takım antrenörleri ile yolumuza devam ettik. İlk derecemi 11 yaşında 13 yaş altı Türkiye şampiyonasında üçüncülüğü olarak kazandım. Sonrasında Balkan şampiyonasında şampiyonluğu elde ettim. 2011'den beri 13, 15, 17 ve 19 yaşa kadar Türkiye ve Balkan şampiyonluğu elde ettim. Büyüklere geçmeden önce 2014'te gençlik olimpiyatlarında ülkemizi bu branşta temsil eden tek bayan sporcu oldum. 2015 yılında Polonya Lublin'de yapılan Avrupa şampiyonasında üçüncülük elde ettim. Büyüklerde de birçok olimpiyat kota turnuvalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde ettim. En son Ukrayna Kiev'de yapılan olimpiyat eleme puan turnuvasında da dünya klasmanında çok iyi bir yere yerleştim. Hedefimiz; dünya ve Avrupa şampiyonasından sonra 2024 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

'SPORCULARA ALAN AÇIYORUZ'

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu de, "Amacımız, Elazığ sporuna hizmet edebilecek, fayda getirebilecek alt yapıdaki gençlerimize, çocuklarımıza, sporcularımıza alan açıyoruz. Yaklaşık 2,5 yıldır alt yapıda ciddi bir yapılanmaya başladık ve bunun meyvelerini alıyoruz. Milli badmintoncumuz Aliye Demirbağ, yaklaşık 2,5 yıldır Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz olarak devam ediyor. Kendi çabasıyla, gayretiyle 13 yıl gibi uzun bir süre içerisinde gayret ederek, bu safhaya gelmesi ve verdiği emeklerin hocalarıyla birlikte belli bir yere gelmesi bizim için de çok önemliydi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-07 09:43:01



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