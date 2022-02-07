Elazığ SYSK Adana’da kazandı

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Geçtiğimiz haftayı evinde mağlubiyetle tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Adana deplasmanında 1 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 11. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda BT Adasokağı ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Sivas Belediye’ye 1 sayı farkla 3433 yenilen Elazığ SYSK, zorlu Adana deplasmanında galibiyete ulaşmasını bildi. Adana Yüreğir Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 119 geride tamamlan Elazığ Sosyal Yardımlaşma, ikinci devrede toparlandı ve parkeden 2019’luk galibiyetle ayrıldı.

Yeniden 3. basamağa yükselen Elazığ ekibi, 12. haftada deplasmanda Aksaray Belediyespor’la karşı karşıya gelecek.

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