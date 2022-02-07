Elazığ Basketbol Kulübü, 10’da 10’la tamamladı

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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu 10. hafta maçında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye’yi 9346 mağlup etti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nun 10. haftasında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye’yi 9346 yendi. Normal sezonun son maçını da farklı kazanan Elazığ ekibi, grubunu 10’da 10’la namağlup lider olarak noktaladı. Çapraz eşleşme ile playoff'taki rakibini bekleyen bordobeyazlı ekip, turu geçmesi halinde 6’lı finallerde Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Elazığ Basketbol Kulübü, rakibinin belirlenmesi sonrası ilk maçını 1920 Şubatta deplasmanda, ikinci maçını ise 2526 Şubatta Elazığ’da oynayacak.

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