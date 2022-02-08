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Vakaların arttığı Elazığ’da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat, vatandaşları uyardı "Bulaş riski yeni varyantlarla birlikte ilimizdeki artış, ciddi boyutlara ulaşmıştır"

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık korona virüs haritasına göre, vaka sayıları en çok artan iller arasında yer alan Elazığ'da halkı tedbirlerle ilgili uyaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Her an yeni vaka sayılarına dahil olabilirisiniz" dedi.

Vakaların arttığı Elazığ’da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat, vatandaşları uyardı "Bulaş riski yeni varyantlarla birlikte ilimizdeki artış, ciddi boyutlara ulaşmıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık korona virüs haritasına göre, vaka sayıları en çok artan iller arasında yer alan Elazığ'da halkı tedbirlerle ilgili uyaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Her an yeni vaka sayılarına dahil olabilirisiniz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ile 21 Ocakı kapsayan, illere göre günlük vaka sayısı insidans haritasını paylaştı. Bakan Koca, haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa olduğunu belirtti. Bakan Koca, açıklamasında ise "Günlük Covid19 Tablosunda yeni vaka sayısına dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" uyarısında bulundu.

"Bu durum bizleri kaygılandırıyor"
Pandeminin Elazığ’da yeniden tırmanışa geçtiğini belirten Prof. Dr. Cahit Polat, vatandaşların bir an önce rehavet ortamından uzaklaşarak, aşı olmalarını ve maske, mesafe ve hijyenden oluşan tedbirlere ciddiyetle uymaları çağrısında bulundu. Prof. Dr. Polat, "Yaşlılar ve kronik hastalara başta olmak üzere tüm kesimlerin risk altında. Elazığ, 2228 Ocak arasında vaka yoğunluğu yönünden bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren iller arasında yer almaktadır. Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeniden tırmanışa geçtiği gerçeğini biliyoruz. Ancak bulaş hızı yüksek olan yeni varyantlarla birlikte ilimizdeki artış ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu durum bizleri kaygılandırmaktadır. Ancak bu kaygıyı sadece bizlerin değil tüm vatandaşlarımızın taşıması gerekir. Çünkü pandemi ile mücadelenin en etkin yolu bireysel tedbirlerdir. Bu tedbirlerin başında ise aşı, maske, mesafe ve hijyen gelmektedir. Geldiğimiz noktada ise bu tedbirlere tüm zamanlardan daha çok ihtiyaç duymaktayız. İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm tedbir ve kolaylığı sağlamamıza rağmen aşılamada istediğimiz hedeflere hala ulaşamadık. Aşı haritasında sarı renkteyiz ve arzu ettiğimiz mavi kategoriye hala ulaşmış değiliz. Oysa almış olduğumuz pandemi tedbirleri kapsamında ekiplerimiz aşı için köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak bir kişinin bile aşı talebini kar kış demeden yerine getirmektedir. Amacımız bir an önce vatandaşlarımızı aşı ile koruma altına almaktır” dedi.
Elazığ’ın sağlık yatırımları alanında bölge birincisi olduğunu belirten Prof. Dr. Polat, "İlimiz, kendi bölgesinde vatandaşlarının sağlığına en çok yatırım yapan ilerin başında gelmektedir. Bu alanda birinci sıradayız. Buna rağmen pandemi yoğunluğu ve aşılamada geride olmamız anlaşılır değildir. Özellikle tıbbi gerekçelerden yoksun olarak aşıya direnç gösteren vatandaşlarımızın kararsızlıkları ilimizi riskli iller arasına koymuştur. Ülkemizde uygulanmakta olan tüm aşılara güvenimiz tamdır. Özellikle yerli üretim aşımız Tukcovac’ın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Tüm vatandaşlarımıza ülkemizin gücü olan yerli aşımızı rahatlıkla öneriyoruz. Vatandaşlarımız Turkovac’a 1. ve 2. doz olarak başlayabilecekleri gibi hatırlatma dozu olarak yaptırabilirler. Burada vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Başta aşı olmak üzere pandemi tedbirlerine harfiyen uyun, maskesiz dolaşmayın, zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmeyin ve yakın mesafelerden kaçının" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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