Elazığ Basketbol Kulübü, Giresun Belediye ile eşleşti

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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi PlayOff’un A Grubu’nu lider olarak tamamlayan Elazığ Basketbol Kulübü, aynı grupta yer aldığı Giresun Belediye ile eşleşti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde 20212022 sezonu playoff eşleşmeleri belli oldu. A Grubu’nu lider olarak tamamlayan Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), playoff'ta aynı grupta yer aldığı Giresun Belediye ile eşleşti. Elazığ Basketbol Kulübü, turu geçmesi halinde 6’lı finallerde Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek.

Elazığ Basketbol Kulübü Giresun Belediyesi ile ilk maçını 1920 Şubat’ta deplasmanda, ikinci maçını ise 2526 Şubat’ta Elazığ’da oynayacak.

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