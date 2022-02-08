Dağ keklikleri beslenirken görüntülendi

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Elazığ’da dağ keklikleri sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır kış koşullarının yaşandığı Karakoçan ilçesinde karlı dağlarda yiyecek bulmakta zorlanan dağ keklikleri yerleşim yerlerine kadar indi. Yoğunağaç köyünde görülen keklik sürüsü, beslenirken görüntülendi. Köylüler tarafından çekilen görüntülerde, kekliklerin kısa bir süre yem aradıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

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