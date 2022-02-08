Elazığ Karakoçan FK’da yeniden Çınar dönemi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Teknik Direktör Metin Akpunar’la yollarını ayıran HD Elazığ Karakoçan FK’da koltuğa eski çalıştırıcı Ender Çınar geçti.

TFF 3. Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Metin Akpunar’la yollarını ayıran HD Elazığ Karakoçan FK’nın yeni teknik adamı belli oldu. Mavibeyazlı ekip, teknik sorumluluk görevine yeniden Ender Çınar’ı getirdi. Çınar’ın ekibinde toplam 4 yardımcı antrenör olacak. Bir dönem Elazığspor forması da giyen Onur Güney yeni dönemde HD Elazığ Karakoçan FK’nın yardımcı antrenörlüğünü yapacak. Yine Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Samet Ersöz de Ender Çınar’ın ekibine dahil oldu.

Samet Erdem ile kaleci antrenörü Sinan Gerçek de görevlerine devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.