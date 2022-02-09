12 suç kaydı olan şüpheli, televizyon çalınca yakayı ele verdi

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Elazığ'da 12 suç kaydı bulunan şüpheli, bir ikametten LCD televizyon çalınca yakayı ele verdi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ikametten LCD televizyon çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelinin 12 suç kaydı bulunan M.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli, belirlenen adresine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda ise hırsızlık olayına konu televizyonun da ele geçirilerek sahibine teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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