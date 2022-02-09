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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da kablo hırsızı yakalandı

İHA

Elazığ’da kablo hırsızı yakalandı

Elazığ’da yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Keban ilçesi Keban Baraj Gölü yakınlarında bir işletmeye ait alanda meydana geldi. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Poyraz Karakol Komutanlığı ekipleri araştırma yaptı. Yapılan araştırmada, Y.A.’ya ait aracın olayın yaşandığı vakitte orada olduğu tespit edildi. Çalınan kabloları aracıyla götüren şüpheli, Çemişgezek kavşağında jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, Y.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen kablolar da işletme yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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