Elazığ’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da bir kurum ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumu içerisinde bulunan soyunma odalarından 1 adet laptop, bir iş yerindeki kumbaradan bir miktar para ile bir yemekhaneden çeşitli tür ve miktarlarda erzak malzemesi çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin N.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 16 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.