Elazığ’da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

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Elazığ’da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şehir merkezinde bir iş yeri önünde park halinde bulunan ve kurye amaçlı kullanılan motosikletin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin T.D. (22) olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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